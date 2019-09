„Mama ist Alkoholikerin“: Wie ich meine Kindheit in Co-Abhängigkeit verbrachte

Ich zog so schnell ich konnte nach dem Abitur zuhause aus und beschränkte meine Besuche auf einzelne Gelegenheiten im Jahr. Das tat mir gut und ich begann Schuldgefühle nach und nach abzulegen. Hin und wieder packt mich heute dennoch die bittere Angst was passiert, wenn sie in fünf Jahren in Rente geht. Was, wenn nichts bleibt von ihr. Wenn dieser acht-Stunden-Puffer, in dem sie beschäftigt ist, auch noch wegfällt. Sie ist eine gesichtslose Frau. Eine Trinkerin. Wer soll die Verantwortung tragen? Ich schaffe es nicht mehr. Und ich möchte nicht mehr in Co-Abhängigkeit leben, und dafür schäme ich mich manchmal.