LAYLA, 26, WAR EIN JAHR TROCKEN, HAT VOR DREI JAHREN WIEDER ANGEFANGEN



„Ich hatte bereits sechs Monate bevor ich mein Vorhaben umsetzte darüber nachgedacht, mit dem Trinken aufzuhören. Ich habe schon als Teenager sehr viel getrunken. Ich hatte ständig Filmrisse und schämte mich jedesmal am nächsten Morgen. In den letzten sechs Monaten bevor ich aufhörte, sagte ich mir immer wieder selbst, dass ich es nicht durchhalten würde, schließlich war das Trinken meine Art mit meinen Ängsten umzugehen. Es war ein Teufelskreis. An diesem Punkt trank ich definitiv jeden Tag und ziemlich große Mengen; ganze Flaschen Wein trank ich allein. Immer war es ,nur noch ein Glas’.



Ich war 21 als ich die Entscheidung traf, aufzuhören. Das wirkte sich auf mein soziales Leben aus. Alkohol zu trinken ist so sehr in unserer Kultur verwurzelt, dass ich das Gefühl hatte, das man mir mit Argwohn begegnete, als ich aufhörte zu trinken. Einige meiner Freunde distanzierten sich. Wenn die Person, die immer am betrunkensten ist, aufhört zu trinken, musst du dir schließlich auch über dein eigenes Verhalten Gedanken machen. Andere unterstützen mich, aber ich selbst blieb noch immer bis morgens um 6 Uhr weg, selbst wenn ich keinen Spaß hatte, nippte an einer Diätcola und unterhielt mich mit Betrunkenen. Nach einer Weile war es aber ok, nüchtern zu bleiben und früher heim zu gehen.



Es hat so viele Vorteile nicht zu trinken. Die offensichtlichsten: Man hat keinen Kater. Man braucht sich nicht darum zu sorgen, was man während eines Filmrisses getan hatte. Man gibt nicht mehr so viel Geld für Alkohol und Taxis aus. Man erscheint pünktlich zur Arbeit und man weiß, dass man niemanden verärgert hat. Nach einer Weile lernte ich auch selbstbewusst zu sein, ohne getrunken zu haben – und das war nicht gerade einfach. Ich musste meine Persönlichkeit hinterfragen. Wenn du du selbst bist, ohne ständig etwas in dich hineinzuschütten, erkennst du erst wirklich, wer du bist und wie du handelst. Ich bin daran wirklich gewachsen.



Ich habe kurz vor meinem 2-jährigen Jubiläum wieder angefangen zu trinken. Die anfängliche Euphorie war verschwunden und ich dachte, ich müsste wieder jung und draufgängerisch sein. Ich dachte, nachdem ich so lange trocken war, könnte ich nun gemäßigt trinken. Die ersten paar Wochen waren super – genau wie ich es mir vorgestellt hatte: Ein Cocktail in einer Bar und dann nach Hause. Innerhalb weniger Wochen war ich aber wieder genau da, wo ich begonnen hatte: Ich begab mich in gefährliche Situationen, wachte ohne Erinnerungen daran, was passiert war, auf, hatte überall Schrammen und blaue Flecken.



Mit der Zeit hat sich mein Trinkverhalten gemäßigt und solche Nächte sind selten geworden, aber es gibt sie ab und an noch. Ich würde sagen, dass ich heute mehr darauf achte nicht auf Grund bestimmter Gefühle zu trinken. Am nächsten Tag fühlt sich nämlich alles nur noch schlimmer an. Ich trinke auch nie allein, was ich zuvor häufig getan hatte. Mein Rat an alle, die aufhören wollen: Wenn du aufhören willst, hör auf – nur du weißt, wie du zum Alkohol stehst, aber du solltest nicht warten, bis etwas Schlimmes passiert, das dich zu der Entscheidung zwingt.“



*Einigen Namen wurden geändert.