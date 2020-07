Dein Horoskop im Juli – So stehen die Sterne in diesem Monat

Der Juli begrüßt uns mit einer Menge Verantwortung – sei es nun in der Karriere oder emotional. Zu verdanken haben wir diese Energie natürlich unseren Planeten, die sich die ganze Zeit in Bewegung befinden. Den Start macht Saturn, der am 1. Juli in seiner Rücklaufphase das Zeichen des Steinbocks betritt. Saturn strahlt eine gewisse Autorität aus und steuert uns in die Strukturen, die unser Leben bestimmen. Ist er aber rückläufig, bekommen wir die Chance, diese gegebenen Strukturen zu hinterfragen. Und da er sich gleichzeitig im Zeichen des hart arbeitenden Steinbocks befindet, könnten uns in einigen Situationen regelrecht die Augen für die Wahrheit geöffnet werden. Versuche diese Energie zu deinem Vorteil zu nutzen, indem du die neuen Erkenntnisse sachlich und nüchtern analysierst, anstatt dich zu sehr in sie hineinzusteigern.