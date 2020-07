Votre horoscope du mois de juillet est là !

Ce mois-ci, préparez-vous à endosser davantage de responsabilités pour vos actions. Le 1er juillet, la rétrogradation de Saturne entre en Capricorne. Saturne régit les limites et l'autorité ; lorsque la planète se déplace en sens inverse, nous avons l'occasion de réévaluer les structures et les systèmes que nous acceptons habituellement sans réserve. Le fait que cela se produise sous le signe du Bélier travailleur signifie que nous sommes peut-être en train de nous confronter sérieusement à la réalité. Évitez de trop vous investir, afin de profiter au maximum de ce transit qui vous ouvre les yeux. Le 5 juillet à 6h44 GMT, notre intuition sera stimulée par l'arrivée d'une éclipse lunaire en Capricorne. Les éclipses réveillent les gens ; celle-ci peut nous aider à comprendre ce qu'il faut lâcher prise pour aller de l'avant. Les stations du messager Mercure sont directes en Cancer le 12 juillet, après avoir rétrogradé depuis le 18 juin. Les rétrogradations de Mercure sont connues pour bloquer les voyages et les communications, donc à ce stade, nous sommes plus que prêt·es à ce que ces domaines se déroulent plus facilement ; mais attention à vos attentes, car nous sommes toujours dans l'ombre post-rétrograde jusqu'au 26 juillet. Entrez en contact avec votre interprète intérieur à partir du 22 juillet, lorsque le Soleil fait son chemin dans son signe préféré, le Lion. Nous aurons envie d'être sous les feux des projecteurs, et nous serons prêt·es à mettre nos talents en valeur. Mais nous serons peut-être plus enclins à l'égoïsme et à la vanité pendant cette période, nous devrons donc veiller à nous contrôler avant de faire le moindre faux pas. Le 27 juillet, la charmante Vénus forme un carré contre le rêveur Neptune. Ce transit peut faire naître des sentiments de découragement, de confusion et de désillusion. Il sera donc essentiel de prendre confiance en nous et d'éviter de nous comparer aux autres. Nous sommes prêt·es à débloquer notre pensée le 30 juillet, lorsque l'intelligent Mercure crée un trigone favorable avec le médium Neptune. Nous pourrons ainsi bénéficier d'un intérêt renouvelé pour l'apprentissage de nouveaux domaines et nous nous sentirons en mesure d'utiliser notre intellect pour aider le monde.