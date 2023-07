Warum hat High Fashion immer noch ein Problem mit großen Brüsten?

Schon seit Jahrzehnten haben Designer:innen immer dieselben Ausreden dafür, warum sie ihre Kleidung nicht auch mal an Models mit großen Brüsten präsentieren. „ Große Brüste passen nicht in Standardgrößen! Die Klamotten fallen über großen Brüsten nicht so gut!“ Kein Wunder, dass sich High Fashion und große Brüste deswegen in jeder Saison aufs Neue gegenseitig ausschließen. Obwohl kurvigere Körper inzwischen zwar in der Popkultur angekommen sind (was aber ganz eigene Probleme mit sich bringt – wie den Trend zur gefährlichen Brazilian-Butt-Lift-OP (BBL)), entwerfen in Wahrheit nicht genug Designer:innen auch Kleidung, die auch Menschen mit einer Körbchengröße von über 75B bequem passen. Und das wirkt sich auch auf die massenproduzierten Klamotten für die breite Öffentlichkeit aus.