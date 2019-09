Alles, was du schon immer über Hand Poked Tattoos wissen wolltest

So eine Tätowiermaschien hat natürlich den Vorteil, dass sie die Farbe sehr schnell unter die Haut bringen kann. Ein kleineres Motiv kann schon mal in 20 Minuten fertig sein, ein vergleichbares von Hand gestochenes Tattoo braucht dagegen mehrere Stunden. Gleichzeitig fällt aber auch der Krach weg, den viele Maschinen machen, die Sessions werden also in der Regel als ruhiger, angenehmer und entspannter wahrgenommen. Zwischen Tätowierer*in und Kund*in entsteht viel mehr Nähe, da der ganze Tätowiervorgang entschleunigt wird und viel ruhiger vonstatten geht. Viele empfinden Hand Poked Tattoos auch nicht so schmerzhaft wie andere Tattoos, aber Schmerzempfinden ist natürlich eine sehr subjektive Sache. Es ist aber so, dass bei handgestochenen Tattoos nur eine Nadel wesentlich langsamer in die Haut gestochen wird, was für viele Kund*innen als deutlich angenehmer empfunden wird.