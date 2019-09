Aber in Berlin kann man eben auch tun und lassen was man will, tragen was man möchte – die Stadt ist tolerant und auch deswegen Wunschziel so vieler Kreativer und Querdenker. Das hat auch Lena gemerkt: „Ich denke, man kann hier mit jedem nur erdenklichen Stil Fuß fassen. Es gibt immer Abnehmer für deine Kunst“, weiß Lena nach einem halben Jahr in der Hauptstadt. „Wenn du was drauf hast und dich gut verkaufst, kannst du ziemlich groß werden. Natürlich ist Berlin voll von Tätowierern und nicht nur von guten. Pfuscher gibt es überall, da gilt es, sich gut zu informieren.“ Aber wie ist das denn nun eigentlich als Frau in der als hart verschrienen Tattoo-Szene, in der jeder zugehackt von oben bis unten ist, sagt, das täte doch gar nicht weh und das Credo gilt je abgefreakter, desto besser? Lena lacht und verdreht ein bisschen die Augen. „Auf Tattoo Conventions zum Beispiel, da trifft man viele verschiedene Tätowierer, und da merke ich manchmal auch noch wie einige denken ah, die ist hier wohl Mädchen für Alles – die sind dann sehr erstaunt wenn ich mich an die Maschine setze. Bei weiblichen Kollegen ist da manchmal komischerweise mehr dieser Konkurrenzgedanke.“ Sie persönlich hat in ihrer Vergangenheit fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht – wurde von den Männern in ihrem Ausbildungsstudio nett aufgenommen und auch oft nach ihrer Meinung gefragt. Nach einer Meinung gefragt wird man als Tätowierer sowieso oft. Ein bisschen so wie als Frisör, wo einen jeder fragt, welcher Schnitt einem wohl stünde. Aber neben eigentlichen Fragen zu Tattoos rückt auch immer wieder der Beruf an sich in den Mittelpunkt. „Als ich vor einigen Jahren in der Szene angefangen habe, wurde ich oftmals belächelt, blöd angemacht oder einfach nicht für voll genommen“, erinnert Lena sich. Das hat sich heute gewandelt. Tätowieren ist plötzlich echt ein Job. Und ein angesehener.

Das merke auch ich. Ich bin zwar nur tätowiert, sitze also auf der anderen Seite des Stuhls im Studio, aber in meinem Freundeskreis gibt es bereits mehrere Menschen, die das Tätowieren zu ihrem Beruf gemacht haben. Andere, die vorher ganz andere Berufe ausgeübt haben – einer zum Beispiel Klempner – sind heute stolze Besitzer eines eigenen Studios.