„Ich werde bald 30. Ich weiß, dass ich mir ein Tattoo stechen lassen möchte, und ich denke auf jeden Fall darüber nach, dass es mein Firmenlogo wird”, sagt Leanne Weekes, eine Publizistin bei der Agentur Silent Revolution aus Miami, Florida. „Es wäre eine ganz private Erinnerung an all die Male, an denen ich hätte aufgeben müssen oder sollen; ich will immer wieder an die Menschen zurückdenken können, die eine bescheidene Studienabsolventin wie mich aufgenommen haben und an sie geglaubt haben.” Weekes denkt, dass ein „Work-Tattoo” auch nicht anders bewertet werden sollte als andere. „Wer sich voll seiner Karriere widmet, und das auch verkörpert, dann sollte die Kunst am Körper das auch widerspiegeln.”