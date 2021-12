5 Nageldesign-Ideen für die Feiertage, die nicht kitschig sind

Die Weihnachtszeit ist dein jährlicher Höhepunkt, du freust dich schon im Sommer auf die Feiertage und trägst ab Dezember nichts anderes mehr als Pullis mit Weihnachtsbäumen oder Rentieren drauf? Mariah Carey hätte eine Freude an dir. Vielleicht bist du aber auch jemand, der:die es lieber etwas unauffälliger mag.Wenn du es auch in Sachen Nägel eher dezent bevorzugst, aber trotzdem nicht auf Weihnachts-Vibes verzichten möchtest, bieten minimalistische Maniküren sehr viele Möglichkeiten. Das Gute daran: Sie eignen sich für die gesamte Winterzeit – egal, ob du dir einen Filmmarathon zu Hause auf der Couch gönnst, bei einem Familienfest gut aussehen willst oder dich für eine Silvester-Party in Schale wirfst.