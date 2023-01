Dein Monatshoroskop im Februar – So stehen die Sterne diesen Monat

Der erste Monat von 2023 liegt hinter uns! Der neue Monat beginnt mit einem machtvollen Vollmond im Sternbild Löwe am 5. Februar – und erweckt unsere Leidenschaft für die Menschen und Dinge, die wir am meisten lieben.Am 11. Februar zieht der Merkur ins Sternbild Wassermann ein und beschert uns Klarheit und Erkenntnisse aus einem Blickwinkel. Am 18. Februar erreicht die Sonne die Konstellation der Fische und verstärkt unsere Intuition, Kreativität und Fantasie.Ebenfalls im Sternbild Fische steht am 20. Februar der Neumond am Himmel. Am selben Tag wandert die Venus in den Widder – und gewährt uns zu diesem Termin die Chance, unsere Ziele in die Tat umzusetzen und das Leben zu zelebrieren.