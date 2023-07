Eine Woche in London mit einem Jahresgehalt von 80.000 €

Wohnungskosten: Unsere Hypothek beträgt umgerechnet 1.637,00 € pro Monat. Wir teilen alles 50:50.

Darlehenszahlung: Keine.

Ersparnisse? 9.000 € Ersparnisse in meinem neuen Hausfonds, 3.500 € in verschiedenen Aktien auf meinem Freetrade-Konto, 7.000 € auf meinem Nutmeg-Konto, 470 € in einem Geld zum Ausgeben-Topf und 60.000 € in Unternehmensaktien, die ich bei meinem Eintritt ins Unternehmen erhielt.

Rente? Ich zahle 5 Prozent meines Gehalts und mein Unternehmen 3 Prozent ein. Ich habe umgerechnet 30.000 € aus meinen früheren Jobs in einem Nutmeg-Rententopf zusammen. In diesen Topf zahle ich auch 120 € pro Monat ein.

Nebenkosten: 460 € für Gas, Strom, Wasser, Fernsehgebühren und Gemeindesteuer.

Sonstiges: Ich habe das Glück, dass ich von meinem Unternehmen unglaublich gute Sozialleistungen erhalte, d. h., mein Abo für Bus und Bahn, meine Telefonrechnung, Fitnessstudio und Amazon Prime sind alle abgedeckt.