Im März 1965 wurde Model Jennifer Jackson als erste schwarze Frau überhaupt zum Playmate des Jahres gekürt. Mit nur 18 Jahren war sie außerdem die jüngste Frau, die in den Playboy Club in Chicago aufgenommen wurde. „Damals hab ich nicht so viel von mir gezeigt, wie es heute so üblich ist“, erzählte sie in einem Interview mit The Hollywood Reporter im Jahr 2017. „Nur mein Oberkörper war zu sehen, aber das war auch schon ein Meilenstein.“