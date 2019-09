In Tunis wurde zum ersten Mal eine Frau demokratisch zur Bürgermeisterin gewählt

Auch wenn die 53-jährige Abderrahim sich nach ihrem Sieg als islamische Feministin präsentiert und sinnbildlich für den Fortschritt ihrer Partei und des gesamten Landes stehen will, so sorgte sie vor nicht allzu langer Zeit für Schlagzeilen, weil sie alleinerziehende Mütter als „ Schande für die tunesische Gesellschaft “ bezeichnete. Ebenso positionierte sie sich in einer wichtigen Debatte über die Reform des islamischen Erbrechts, das Frauen noch immer nur einen halb so großen Anteil wie Männern zugesteht, bisher nicht. Trotz moderner Werte, für die sie in der medialen Berichterstattung gefeiert wird, gilt ihr Familienbild nach wie vor als streng konservativ.