Ich war riesen Kelly-Family-Fan, aber das Comeback interessiert mich überhaupt nicht

Als ich jetzt erfuhr, dass die Kellys Comeback feiern, habe ich schnell Spotify bemüht. Vor der Albumveröffentlichung von „We Got Love" am 24. März findet man schon die Single „Nanana" und „Good Neighbor". Schon in den ersten Sekunden muss ich lachen. Der Gedanke, dass diese Art von Musik für mich als Kind so episch war, amüsiert mich heute. Ja, ich durchlebte die ganz großen Gefühle mit The Kelly Family. Da hing ein Poster von Paddy in Lebensgröße über meinem Stockbett, wöchentlich habe ich die Bravo durchforstet, in der Hoffnung dass wieder was von meiner Lieblingsfamilie drin ist. Und dann erinnere ich mich noch ganz genau an mein erstes Konzert: Ich durfte sogar die Mittagsschule schwänzen, um mit meiner Mama und meiner Schwester nach Aulendorf, Baden Württemberg, aufs Konzert zu fahren. Zur Feier des Tages wurde ein Porträt von mir im Fotostudio gemacht, in meiner weißen Festtagsbluse mit den Trompetenärmeln und den goldenen Knöpfen. Und dem Gesichtsausdruck des vollkommenen Kinderglücks.