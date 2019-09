Und sogar Angela Merkel selbst sprach bereits in ihrem Podcast im Mai über die digitale Welt der Politik: „Der Regierungssprecher ist auch bei Twitter mit dabei. Die Bundesregierung hat einen Facebook-Auftritt; das gab es natürlich früher nicht. Dadurch haben Menschen auch die Möglichkeit, Dinge immer wieder abzurufen, ohne dass sie jetzt andere Medien – zum Beispiel Zeitungen, zur Hand nehmen müssen. Und natürlich ist auch mein Medienverhalten anders geworden.[...] Das ist schon auch eine Bereicherung, wie ich finde.“



In ihrer Ansprache schwärmt sie auch von Nachrichten im Bewegtbild – ob sie vielleicht dann auch bald zu Snapchat kommt, wenn sie kurze Videos so sehr mag? Ausschließen will es ihr Social Media-Team nicht: “Das Bundespresseamt beobachtet fortlaufend, welche Plattformen für die Information über die Arbeit und die Politik der Bundesregierung geeignet sind”, sagt der Sprecher.



Es wird sich sicherlich noch einiges tun auf dem Social-Media-Feld. Die politische Imagepflege (oder auch Zerstörung) via Internet machen uns die Kollegen im Ausland auf einem ganz anderen Level vor: Was wäre der Wahlkampf in Amerika gerade ohne die Tweets von Donald Trump oder die Initiativen von Hilary Clinton? Offline. Zum direkten Instagram-Vergleich: Barack Obama hat 7,5 Millionen Follower bei Instagram, er ist der größte Politik-Instagram-Star. Vize ist der russische Ministerpräsident Dmitry Medvedev mit 2,2 Millionen Followern. Donald Trump zählt auch unglaubliche 1,7 Millionen Instafans, Hillary Clinton liegt aktuell bei 1,2 Millionen. Mit ihren 160.000 Followern liegt Angela Merkel zwar weit zurück. Den anderen ist sie allerdings in einem Punkt dennoch voraus: Dem perfekten Image einer ernstzunehmenden Politikerin, für die Arbeit immer noch an erster Stelle steht – und persönliche Imagepflege zum Abgreifen von Sympathiepunkten mit einem leichten Lächeln quittiert wird.