Deine erste Single „Thank You“ beginnt mit einem Selbstgespräch mit der jungen Lena, die noch am Anfang ihrer Karriere steht. Du gibst dir selbst den Ratschlag, mutig und offen zu sein.

Das Song-Intro stammt aus dem Opener der Platte „Dear L“. Ich fand es schön, vorab einen kleinen Einblick ins Album zu geben. Der Albumtitel „Only Love, L“ wurde von meiner Unterschrift inspiriert, die ich in Emails und Briefen verwende. Es geht darum, alles mit Liebe und einem positiven Gedanken abzuschließen. „Dear L“ ist so ein Brief, den ich mir heute selbst schreibe und den ich gerne bekommen hätte, als ich 18 war. Es geht in erster Linie darum, Vertrauen in sich selber zu haben. Sich von der Angst vor dem, was kommt, zu befreien und eine gewisse Gelassenheit zu haben. Dinge werden eh schieflaufen und man wird Fehler machen. Man wird hinfallen und man wird wieder aufstehen. Und wahrscheinlich wird man irgendwann wieder hinfallen. Solange man immer wieder aufsteht, ist alles okay. Gelassenheit ist der größte Rat, den ich mir geben würde. Und auf meine Intuition zu hören; und manchmal auch auf meine Mutter – das habe ich in den letzten Jahren relativ selten getan. Seit zwei Jahren Jahren fange ich wieder damit an. Und es geht mir sehr gut damit!