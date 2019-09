Nach dem ersten Geschlechtsverkehr war dann aber plötzlich Schluss mit den Übernachtungsdates bei Freundinnen. Höhlen, beziehungsweise Zelte unter der Bettdecke bauten sich fortan andere. Statt stundenlangen Quasselns schauten mein erster Freund und ich uns verliebt in die Augen, bis sie zufielen. Prioritätenwechsel. Dabei war der Sex im Teeniealter bei Weitem nicht so gut wie die Gespräche mit der besten Freundin. Aber es war aufregend, prickelnd und fühlte sich trotz fehlenden Orgasmen so viel besser an, als jeglicher, in Gemeinschaft diskutierter Chat-Verlauf. Ich schiebe die Schuld jetzt mal auf die Hormone! Dann kam das Abi, direkt darauf startete das Studium und ich zog in meine erste eigene Wohnung. Schlaf war zu gleichen Teilen Mangelware wie unwichtig, denn das echte Leben hatte endlich begonnen! Regeln schaffte ich allesamt ab: Naschen nach dem Abendbrot, fernsehen und chatten bis in die späte Nacht, Milchkaffee, rauchen. Alles ging, zu jeder Tages- und Nachtzeit. In den Wohnungen meiner Schulfreundinnen übernachtete ich fortan nur auf dem Sofa. Die Liebe war nun auch bei ihnen eingezogen.