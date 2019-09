Ich verstehe diese ganzen Mechanismen und ich bin mir bewusst, dass nur diese Bilder der Grund waren, warum ich plötzlich das Gefühl hatte, dass genau so ein Leoparden-Rock aus Seidensatin noch in meiner Garderobe fehlt. Mein gesunder Menschenverstand hatte mich also schon verlassen. Mein Notanker war mein Kontostand, der mir sehr eindeutig klarmachte, dass ein Rock für etwa 110 Euro plus Versandkosten aus Übersee gerade schlicht nicht drin ist. Bis ... ja, bis die Copycats auf der Bildfläche erschienen. Natürlich weiß auch ich, dass Réalisation Par das Leoparden-Rad nicht neu erfunden hat, aber sie haben es in diesem Sommer wieder zum Rollen gebracht. Und meine Güte, es rollte. Die Highstreet-Marken traten also auf den Plan und die Shops, online wie offline, wurden befüllt mit Midi-Röcken in Animalprints.