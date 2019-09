Er hat deswegen die Theorie aufgestellt, dass das Blut, das ins Gehirn gelangt, nach dem Gähnen ein wenig kühler ist als das Gehirn selbst. Dadurch schützt Gähnen laut Dr. Gallup das Gehirn vor Überhitzung. In der bereits im Jahre 2007 veröffentlichten Studie fand das Team um Dr. Gallup heraus, dass Menschen weniger häufig gähnen, wenn sie Kühlpackungen am Kopf haben, als es der Fall bei Wärmepackungen ist. In zwei aktuelleren Studien befragte er außerdem Menschen in einer Stadt mit höheren Temperaturen (die Durchschnittstemperatur in Tucson, im US-Bundesstaat Arizona, beträgt im Juli 31 °C, im Dezember 12 °C) und einer mit tieferen Temperaturen (die österreichische Hauptstadt Wien, wo die Durchschnittstemperatur im Juli 21 °C, im Dezember 1 °C beträgt). Die Erhebungen fanden in beiden Städten sowohl im Sommer als auch im Winter statt und zeigten, dass die Jahreszeiten an beiden Orten einen Effekt darauf hatten, wie oft die Menschen gähnten.