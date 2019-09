Hair Inspo: Die besten Abi-Ball-Frisuren für 2019

Wenn es um ein großes Event wie den Abschlussball geht, ist es nie zu früh, um mit der Planung des Outfits zu beginnen. Und wie wir alle wissen, ist es mit der Kleidung nicht getan, zum Look gehören auch Haare und Make-up . Es wird also Zeit, dir Gedanken um deine Abi-Ball-Frisur zu machen! Und nicht nur das: Indem du im Vorfeld mehrere Looks ausprobierst, die zu deinem Kleid passen könnten, steigerst du wie von alleine die Vorfreude auf den großen Abend.