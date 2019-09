Das sind die 6 größten Braut-Make-up-Trends für 2019 auf Pinterest

Ob du klassisch standesamtlich, draußen in der Natur mit einem Blumenkranz im Haar oder in einer großen Kathedrale mit Orgel heiraten möchtest, wahrscheinlich hast du schon ein genaues Bild von deinem großen Tag und steckst als angehende Braut mitten in den Vorbereitungen. Dafür kann Pinterest eine echte Lebensrettung sein, denn die Plattform ist die perfekte Begleitung zum Planen aller möglichen Details deiner Trauungszeremonie – auch dem Make-up natürlich!