Verzichte gerne auf Alkohol – aber Dry January macht es nur schwerer

Die positiven Seiten des Entzugs sind für mich ganz klar: Abgesehen von den Vorteilen für die körperliche und geistige Gesundheit (und die sind enorm!) habe ich daraus gelernt, mich in unangenehmen Situationen nicht direkt unsicher zu fühlen. Ich fühle mich entspannter in meiner Haut und kann besser auf meinen Körper hören, wenn er mir mitteilt, er braucht Essen oder Schlaf. In diesen Momenten kann ich mich dann aktiv dafür entscheiden, nach Hause zu gehen – oder noch länger zu bleiben. Euphorie fühlt sich viel stärker an, wenn sie nicht vom Alkohol vernebelt wird. Und natürlich spare ich durch den Alkoholverzicht viel Geld. Geld, das ich dann in anderes investieren kann – ob nun etwas, was ich schon immer mal ausprobieren wollte (Töpfern!), oder kleine Belohnungen (Schokolade!).