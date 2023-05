7 Nagel-Trends für diesen Frühling

Auf TikTok ist einer der neuen Trends die „Milch“-Maniküre . Was macht eine Maniküre „milchig“? Die Farbe deines Nagellacks sollte Weiß oder Weißrosa (so wie Erdbeermilch) und deckend sein, aber trotzdem glänzen. Du kannst dir milchige French Nails machen, indem du eine dünne weiße Spitze hinzufügst, oder einfach den neutralen milchigen Ton alleine verwendest. Hier benutzt Truong einen japanischen Gel-Lack, aber du kannst den gleichen Ton auch mit CND Romantique (14,90 € via Douglas), OPI Pink to Envy (24,50 € via Douglas) oder Manucurist Paris Gloss (14,00 € via Manucurist) erzielen.