Einige Antworten auf seine rhetorischen Fragen: Einige Führungspersonen in den Bewegungen bringen ihre Aktivist:innen mit psychosozialer Unterstützung zusammen, z. B. mit diskriminierungssensiblen Therapeut:innen. Einige Menschen, die in gemeinnützigen Organisationen arbeiten, schließen sich gewerkschaftlich zusammen, darunter in letzter Zeit die Organisationen für reproduktive Gerechtigkeit The Guttmacher Institute und Planned Parenthood. Gegenseitige Hilfe, bei der sich Communitys zusammentun, um sich gegenseitig in einem gemeinsamen Kampf zu unterstützen, ist ebenfalls eine Option, vor allem für Freiwillige, die vielleicht noch Hilfe für Essen und Rechnungen brauchen. Auch Wellness-Retreats sind für manche eine Option, sagt Edari, die ein solches Retreat für ausgebrannte Aktivist:innen wie sie selbst organisiert hat. Es gibt auch andere Hilfsmittel, die speziell für Aktivist:innen entwickelt wurden, die mit Burnout kämpfen. Dr. Gorski empfiehlt The Wellbeing Project The Commons Social Change Library und seine eigenen Hilfsmittel beim Equity Literacy Institute . Edari empfiehlt auch The Nap Ministry , das sich für Ruhe als Mittel zur Befreiung und zum Widerstand einsetzt. Die Organisation hat ihr geholfen, einen notwendigen Mentalitätswechsel zu vollziehen und sie ermutigt andere, Wege zu finden, ihren Geist für eine solche Veränderungen zu öffnen, die helfen kann, Burnout zu vertreiben.