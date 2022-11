Dein Monatshoroskop im November – So stehen die Sterne diesen Monat

Willkommen im November! Wir stecken inzwischen mitten im Herbst – und während wir uns über Pumpkin Spice Lattes und das kunterbunte Laub auf den Straßen freuen, beschert uns auch der Kosmos in den kommenden Wochen Grund zur Freude. Der Monat beginnt mit der Mondfinsternis im Stier am 8. November, die unsere intimen Beziehungen und Träume an ihre Grenzen treibt. Vielleicht entscheiden wir uns jetzt dazu, im Leben eine neue Richtung einzuschlagen und unsere persönlichen Ziele zu hinterfragen.Venus, Merkur und Sonne kommen am 16., 17. und 22. November im Sternbild Schütze an und verleihen den Sternen eine optimistischere, hoffnungsvollere Energie. Abenteuer liegt in der Luft, wenn der Neumond am 23. November im Schützen erstrahlt; wir fühlen uns jetzt dazu ermutigt, Risiken einzugehen. Der Jupiter, Herrscherplanet des Schützen , wird am 23. November im Sternzeichen Fische wieder geradläufig, nachdem er fast vier Monate lang rückläufige Bahnen zog. Das beschert uns in den kommenden Tagen viel Glück und Wohlstand.Die November-Schwingungen machst du dir am besten zunutze, indem du dir ausmalst, wie du dir deine Finanzen, deinen Traumjob und deine persönlichen Grenzen am liebsten vorstellst. Alles, was du dir wünschst, kann wahr werden – sofern du fest an den Traum glaubst. Hier erfährst du nun, welche astrologischen Einblicke dich deinen Zielen im kommenden Monat ein bisschen näher bringen können.