Dein Horoskop im Mai – So stehen die Sterne in diesem Monat

Venus tritt am 2. Mai in den Widder ein und wechselt dann am 28. Mai in den Stier, sodass sich eine romantische Mission auszahlt. Der rückläufige Merkur beginnt am 10. Mai im Sternzeichen Zwillinge, gefolgt von einem Rückwärtsdip in den Stier am 22. Mai. Obwohl Merkurs Moonwalk am 3. Juni endet, ist mit Pannen in den Bereichen Kommunikation, Technologie und Reisen zu rechnen. Jupiters Vorwärtsbewegung in den Widder am 10. Mai verstärkt unsere Wünsche und Lebenslust. Die Mondfinsternis im Skorpion am 16. Mai drängt uns dazu, Beziehungen zu entwickeln und sie zu verbessern.