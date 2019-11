Besagter Merkurschatten befindet sich noch dazu im Zeichen des Skorpion und dauert vom 20. November bis 7. Dezember an. Sprich: Wenn Merkur seine Schritte zurückverfolgt, werden wir genau das Gleiche tun. „In dieser Zeit wird sich die Geschichte wiederholen. Alles, was dir in der rückläufigen Phase des Botenplaneten vom 11. bis zum 31. Oktober widerfahren ist, kann wieder passieren”, erklärt Stardust. „Das ist also deine Chance, um Fehler zu begradigen und die Vergangenheit zu überarbeiten. Behalte die Quittungen von deinem Urlaubseinkauf , überdenke deine Reisepläne und gehe Streitigkeiten mit der Familie gekonnt aus dem Weg. Das ist leider leichter gesagt, als getan, denn vor allem in diesem Zeitraum ist dein Leben wie eine Realityshow – Geheimnisse kommen ans Tageslicht und Skandale werden aufgedeckt. Sei also besonders vorsichtig und achtsam!“