„Wenn die Energie der Sonne, unseres Hauptsterns, in das Zeichen des Skorpions zieht, wird sich nicht nur die gesamte Gemütslage verändern, auch die Tage werden Stück für Stück von einer dunkleren Grundstimmung geprägt“, erklärt Narayana. Übrigens ist es laut der Astrologin auch kein Zufall, dass Halloween und Día de los Muertos (der Tag der Toten) in die Phase des Skorpions fallen, denn schließlich steht das achte Zeichen nicht nur für Sex und Transformation, sondern auch für Tod und Wiedergeburt. Die Zeit des Skorpions ist wegen einer speziellen Ausrichtung der Planeten besonders intensiv. Sie bietet die Möglichkeit, „negative Emotionen und Muster abzulegen, die uns bisher davon abgehalten haben, eine tiefreichende Verwandlung zu durchlaufen“, so Montúfar.