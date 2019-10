Bien que Mercure rétrograde soit un facteur important, la position des autres planètes aura également une grande influence sur la saison du Scorpion. « Très tôt, Vénus et Pluton vont former une connexion qui déclenche notre instinct de désir et favorise la transformation, surtout en ce qui concerne l'amour et le pouvoir », nous dit Bowen. « Plus tard, Mars, en carré à Pluton, va nous mettre le feu aux fesses et nous pousser à aller vers les changements que nous souhaitons voir se manifester dans nos vies. Ne vous laissez pas prendre dans les illusions créées par la connexion entre Vénus et Neptune dans la seconde moitié de la saison, sinon toute cette transformation risque de disparaître. »