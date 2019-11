Peu de temps avant que Mercure ne commence à se déplacer directement, Mars est passé du signe de la Balance au Scorpion le 18 novembre, où elle restera jusqu'au 3 janvier. « Il n'y a rien de plus fort et de plus puissant que la combinaison de ce signe et de cette planète, » nous explique Montúfar. « Quel que soit notre signe, nous en ressentirons la détermination et l'ambition. Mars est la planète de l'action, du courage et de la volonté. Quand elle est en Scorpion, elle nous donne l'énergie et la liberté de nous affirmer et d'aller chercher ce qui nous revient de droit ! »