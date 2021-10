Echte Hexen erzählen, wie sie Halloween feiern

Abgesehen von der Kontaktaufnahme zu den Toten nutzt Live The Light, übersinnliche Beraterin bei Keen.com , den Tag, um Absichten zu formulieren, die Veränderungen und Verwandlungen in ihrem Leben willkommen heißen. “Erinnere jetzt dich daran, für all das dankbar zu sein, was dir die Sommermonate beschert haben, während du dich auf den Herbst einstellst. Danach kannst du deinen Liebsten im Geiste eine Umarmung und einen Kuss senden”, rät sie und meint, Samhain sei zusätzlich ein schöner Tag, um dein Lieblingsessen zu kochen , deine Lieblingssongs zu hören oder mit den Menschen, die du liebst, in Erinnerungen zu schwelgen.