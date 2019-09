Hallo Halloween-Küche: 3 schaurig schöne Grusel-Rezepte

An Halloween brodelt die kreative Zauberküche und es entstehen im Handumdrehen all jene Kuchen, die uns eher an die Notaufnahme eines Krankenhauses als an klassische Backkunst erinnern. Es gibt einfach nichts Schöneres als strahlende Kinderaugen, die an Halloween voller Vorfreude auf ihrem „Trick or Treat"-Beutezug durch den Abend ziehen. Umso schöner ist es, wenn man sie mit selbst gemachten Leckereien und DIY Giveaways beschenken kann.