Der 31. Oktober steht mal wieder vor der Tür und überall in den Supermärkte, Drogerien und Bastelläden springt uns bunte Halloweendekoration entgegen. Wollen wir unser heim, aber in das ultimative Gruselkabinet verwandeln, kann das ganz schön ins Geld gehen. Aber keine Sorgen: Mit ein bisschen Kreativtät, können wir unser geld lieber ins Sparschwein als in überteuerte Deko stecken.



Halloween fordert jedes Jahr wieder einiges an Fantasie von uns. Und das hört beim perfekten Kostüm noch lange nicht auf, schließlich will auch das Zuhause passend geschmückt werden und da ist eine gute Portion Kreativität gefragt. Dekorationsprofis kommen hier voll auf ihre Kosten. Schnappt euch also Pfeifenreiniger, Heißklebepistole und Co. - Halloweendeko ist nämlich ganz einfach selbstgemacht.



Im Folgenden haben wir die besten DIY-Tipps zusammengestellt, die das Internet zu bieten hat. Worauf wartet ihr alos noch? Von Geschirr bis Deko für die Haustür - diese Basteleien machen das Zuhause bereit für die Gruselstunde.