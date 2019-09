Werdet doch mal selbst kreativ, anstatt an Halloween zu billiger Massenware zu greifen

Ich will mir gar nicht ausmalen, wie viel der Kleidung zum Schluss nach einem Mal tragen in der Altkleidersammlung oder schlimmstenfalls im Müll landet. Was die Nachhaltigkeit von modischen Anschaffungen angeht, passiert gerade unglaublich viel in der Gesellschaft und in den Köpfen der Menschen. Doch Nachrichten wie zuletzt die Enthüllung, dass H&M tonnenweise ungetragene Kleidung verbrennt ( hier geht es zum Artikel auf Refinery29), holen doch in regelmäßigen Abständen wieder auf den Boden zurück. Wie viele Halloween-, Weihnachts- und Valentinstagspullover mit lustigen Prints und Strickmustern landen wohl jedes halbe Jahr in der Tonne?