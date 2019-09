Die Suche nach dem richtigen Halloweenkostüm ist ungefähr so einfach, wie die perfekte Avocado zu finden - nämlich gar nicht. Natürlich kannst du dich durch sämtliche Heldinnen und Helden der Kindheit probieren und Stunden damit zubringen etwas zusammenzusuchen, das man direkt versteht, einen funkelnden Auftritt garantiert und sowohl originell als auch ein bisschen sexy ist. ODER du verkleidest dich als Hotdog und damit hat sich die Sache.



Wie wäre es denn in diesem Jahr, sich zu Halloween als einer deiner Lieblingssnacks zu verkleiden? Nicht nur, weil sich da einfach unzählige Möglichkeiten auftun. Die essensinspirierten Outfits sind auch super einfach selbst gemacht und sind absolut gruppenkompatibel. Du liebst Zuckerwatte? Da gibt es das passende Kostüm. Wie sieht's mit sauren Gurken aus? Ja, auch da gibt es etwas Passendes. Oder trommele doch einfach die ganze Truppe zusammen und geht als Bananenstaude.



Von den folgenden 28 kulinarisch inspirierten Outfits könnt ihr euch schon mal was abgucken und das eine oder andere sogar selber basteln. Mit wem würdet ihr schließlich lieber Halloween feiern, mit noch einer weiteren Sexy-Hexy-Irgendwas oder einem Hamburger? Hm? Das haben wir uns schon gedacht.