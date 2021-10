Dein Horoskop im Oktober – So stehen die Sterne in diesem Monat

Der vor uns liegende Monat wird ganz schön schaurig: Erwarte Nervenkitzel, Grusel und Gespenster. Das liegt daran, dass Merkur, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto zu Beginn des Monats rückläufig sind. Am 6. Oktober kommt es zu einem Neumond im Zeichen der Waage, der an dem Tag beginnt, an dem Pluto nach einer rückläufigen Phase, die am 27. April begann, wieder direkt in das Zeichen des Steinbocks tritt. Diese intensive Energie verstärkt unsere Emotionen gewaltig.Venus, der Planet der Liebe , betritt am 7. Oktober das Bild des feurigen Schützen und erlaubt es uns, Risiken in Sachen Beziehungen einzugehen. Venus richtet sich am 9. Oktober auf den Südknoten des Schicksals im Schützen aus und steht am 26. Oktober zu dem rückläufigen Neptun im Sternzeichen Fische im Quadrat. Das führt dazu, dass wir in Herzensangelegenheiten nicht vorankommen. Romanzen werden auf Eis gelegt oder wir haben Liebeskummer wegen eines oder einer Ex (schließlich ist Merkur rückläufig ).Der 9. Oktober bringt etwas Klarheit. Das ist allerdings nur in Bezug auf geschäftliche Angelegenheiten und Verträge und nicht in Hinsicht auf Liebesdinge und finanzielle Investitionen der Fall. An diesem Tag ist die Sonne im Sternzeichen Waage und Merkur rückläufig. Am 10. Oktober endet die rückläufige Reise des Saturns, die am 23. Mai im Bild des Wassermanns begann. Seine direkte Bewegung wird es uns erlauben, unsere Verpflichtungen zu evaluieren. Am 18. Oktober endet sowohl Merkurs planetarische Rückläufigkeit (die am 27. September begann) als auch Jupiters „Moonwalk“ (der am 20. Juni seinen Beginn hatte). Der Vollmond im Widder am 20. Oktober bringt die notwendigen Veränderungen zum Ende der Waage-Zeit. Die Sonne tritt am 23. Oktober in das Sternzeichen Skorpion ein und leitet damit eine tiefgreifende Transformation des Sonnensystems ein. Mars, der Planet der Handlung, betritt am 30. Oktober das Bild des Skorpions und verleiht uns Ausdauer und Stärke – perfekt für Halloween . Grusel dich also nicht allzu sehr und viel Spaß, wenn es dieses Jahr dann wieder so weit ist und es heißt: Süßes oder Saures!