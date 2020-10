Rückläufiger Merkur: Jetzt ist die beste Zeit, dein Sexleben aufzupeppen!

Laut Narayana Montúfar , Senior Astrologin bei SunSigns.com , beinhaltet diese spezielle rückläufige Phase zwei der erotischsten Sternzeichen: den Skorpion und den Stier. „Das Schlafzimmer kann tatsächlich der beste Ort sein, an dem du dich während des rückläufigen Albtraums verstecken kannst!“, sagt sie. „Der extrem sexuelle und taktische Skorpion plant all seine Schritte im Voraus und zieht sein Opfer vorsichtig in seinen Bann. Wenn es also mal wieder stressig wird, klapp einfach deinen Laptop zu, vergiss die Arbeit für einen Moment und konzentriere dich voll darauf, deine*n Partner*in zu umwerben.“ Sex ist eine großartige Möglichkeit, sich von all dem abzulenken, was gerade in der Welt passiert und den Stress wenigstens für einen Moment loszulassen