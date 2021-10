Votre horoscope du mois d’octobre est là !

Le 9 octobre offrira une certaine clarté, cependant, seulement sur les questions de business et de contrats et non sur les affaires de cœur et les investissements financiers, car le Soleil en Balance et la rétrograde de Mercure s'alignent ce jour-là. Le 10 octobre met fin au voyage rétrograde de Saturne, qui a débuté le 23 mai en Verseau. Son mouvement direct nous permettra d'évaluer nos obligations. Le 18 octobre met fin à la rétrograde planétaire de Mercure (qui a commencé le 27 septembre) et au moonwalk de Jupiter (qui a commencé le 20 juin). La pleine lune du 20 octobre en Bélier apporte des changements nécessaires à la fin de la saison de la Balance. Le Soleil entre en Scorpion le 23 octobre, commençant un profond changement solaire transformationnel. La planète Mars entre en Scorpion le 30 octobre, ajoutant de l'endurance et de la force à nos vies, nos ondes et nos niveaux d'énergie - bref, tout ce qu'il nous faut pour Halloween