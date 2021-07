So trägst du die heißeste Frisur dieses Sommers: den Low Bun

Wenn du gerade auf der Suche nach Ideen für neue Frisuren bist und dich deshalb in deinem Umfeld umguckst, ist dir ziemlich sicher schon aufgefallen, dass ein Look diesen Sommer besonders hoch im Kurs zu stehen scheint: der streng nach hinten gezogene, mittig gescheitelte Dutt . Die Frau vor dir in der Schlange bei Zara oder deine Arbeitskollegin, die doch immer so schick in ihrem klitzekleinen Zoom-Kästchen aussieht, sind scheinbar schon auf diesen fahrenden Frisurentrend-Zug aufgesprungen. Manche bezeichnen diesen Hairstyle als „Model außer Dienst“-Look. Für andere ist er ein ausgezeichneter Hack, um sommerliche Hitzewellen zu überleben und dabei dennoch gut auszusehen. So oder so, wir verraten dir im Detail, wie sich dieser Look für jeden Haartyp nachmachen lässt.