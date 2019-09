So findest du die richtige Feuchtigkeitspflege für deinen Haartyp

Gerade in der kalten Jahreszeit braucht unser Haar jede Menge Feuchtigkeit und Pflege. Trockene Heizungsluft im Wechsel mit Dauernässe, Kälte und Wind sowie ständige Reibung durch raue Kleidungsstücke wie Wollmütze, Strickpulli und Co. machen dem Ganzen ganz schön zu schaffen. Aber welches Produkt eignete sich für welches Haar? Jede Struktur verlangt nämlich nach seiner ganz eigenen Pflege.Um dies zu klären, haben wir uns mit den Expertinnen Dr. Jeanine Downie und Dr. Melissa Piliang von SheaMoisture zusammengesetzt und uns erklären lassen, welcher Haartyp welche Pflege braucht. Ob nun dünn oder dick, glatt oder lockig – in unserer Slideshow findet ihr garantiert das Richtige für euer Haar.