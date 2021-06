Dein Horoskop im Juni – So stehen die Sterne in diesem Monat

Der Juni ist ein bedeutender astrologischer Monat voller Nervenkitzel, Drama, Liebe – und allen anderen Gefühlen dazwischen. Die liebliche Venus tritt am 2. Juni in das Bild des Krebses ein, erweicht unsere Herzen und füllt unsere Geldbörsen. Die Sonnenfinsternis im Zeichen des Zwillings am 10. Juni ist eine Zeit der Reflexion, der Veränderung und neuer Wünsche in unserem Leben. Mars, der handlungsorientierte Planet, betritt am 11. Juni das Sternbild des Löwen und motiviert uns, für das zu kämpfen, was wir lieben. Kurz danach stehen sich am 14. Juni der strenge Saturn und der rebellische Uranus zum zweiten von insgesamt drei Malen im Jahr 2021 gegenüber (das erste Mal war am 17. Februar und die dritte Verbindung wird am 24. Dezember stattfinden). Diese sehr unruhige und intensive Energie wird vieles auf den Kopf stellen und uns dazu veranlassen, alte Strukturen oder Glaubenssätze niederzureißen und neue aufzubauen. Diese Zeit zeichnet sich durch Streitlustigkeit aus. Sei also freundlich zu anderen und dir selbst.