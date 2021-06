Votre horoscope du mois de juin est là !

Juin est un mois astrologique important, rempli d'excitation, de frissons, de drames, de grand amour - et de tous les sentiments intermédiaires. La charmante Vénus entre en Cancer le 2 juin, adoucissant nos cœurs et resserrant nos portefeuilles. L'éclipse solaire en Gémeaux le 10 juin est un moment de réflexion, de changement et d'implantation de nouveaux désirs dans nos vies. La planète Mars entre en Lion le 11 juin, nous incitant à nous battre pour ce que nous aimons. Peu après, le 14 juin, l'austère Saturne et le rebelle Uranus forment un carré pour la deuxième des trois fois en 2021. (La première fois était le 17 février et la troisième connexion aura lieu le 24 décembre). C'est une énergie très forte et intense qui va créer des secousses, des séparations et des effondrements. Nous sommes en train de démolir d'anciennes structures ou croyances et d'en construire de nouvelles. Soyez bienveillant·e envers les autres et envers vous-mêmes pendant cette période, car cette énergie peut être argumentative.