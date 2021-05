Ok, donc cette période risque d'être sérieusement intense - mais ce n'est pas exactement nouveau. Lisa Stardust , qui a écrit Saturn Return Survival Guide et The Astrology Deck , explique à Refinery29 que c'est parce que la zone pré-rétrograde a commencé le 14 mai, et la zone post-rétrograde se terminera le 7 juillet. "Nous allons devoir composer avec cette énergie pendant un certain temps", dit-elle. "Cette rétrograde va exposer des secrets, des scandales, et nous rendre plus anxieux." Son conseil ? Soyez indulgent·e avec vous-même et avec les autres. Stardust conseille de "vous accorder plus de temps pour les projets et les voyages, de faire un coucou aux fantômes du passé et de vous assurer que votre travail est bien sauvegardé dans le cloud". La seule façon de se sortir de la rétrogradation de Mercure est de la traverser, il est donc essentiel de prendre toutes les mesures dès maintenant pour se préparer à la bataille.