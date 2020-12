Nicht nur 2020: Lasst uns Firmen-Weihnachtspartys bitte langfristig ändern

In diesem Jahr ist aber alles anders, und die weihnachtliche Eskalation unter Kolleg:innen wird vielerorts ganz gecancelt oder eben in den Cyberspace verlegt – via Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams, Skype, und so weiter, und so fort. Und so toll die Wunder der modernen Technik auch sein mögen, hängt vielen diese virtuelle Kommunikation nach den vergangenen Monaten ordentlich zum Hals raus. Ganz egal, wie toll deine Internetverbindung nämlich ist – kein Video-Call der Welt kann ein Gespräch ersetzen, dessen Teilnehmer:innen sich alle im selben Raum befinden, und wenn man zu Hause vorm PC sitzt, kommt ganz natürlich nicht dieselbe Stimmung auf wie bei einem Event mit DJ und Dancefloor.