Seit ich weniger verdiene, kann ich mir mehr leisten

In dem Moment als mir bewusst wurde, es würde von nun an nicht mehr regelmäßig Geld auf mein Konto fließen, fing ich an, sparsamer zu leben . Ich überlegte mir eine kleine Challenge: Ich wollte nicht mehr als fünf Euro am Tag ausgeben. Der Endorphinrausch, der mich überkam, wenn ich es schaffte, war so viel größer als der, den ich nach einer ausgedehnten Shoppingtour verspürte. Außerdem lernte ich, auf was ich easy verzichten kann – wie Protein Balls, Jakobsmuscheln, Pumpkin Spice Latte und ASOS-Lieferungen. Gleichzeitig lernte ich aber auch, wofür es sich (für mich persönlich) lohnt, zu arbeiten – wie Kinderbetreuung, die Gesichtscreme von Kiehl's und Bier. Im Moment verbringe ich lieber Zeit mit meinem Sohn oder mit Projekten, die zwar nicht so gut bezahlt werden, aber mir wirklich am Herzen liegen, statt in teuren Klamottenläden. Heute ist mir bewusst, dass ich für eine Runde Aperol Spritz, die eigentlich gar niemand wollte, eine Stunde meines Lebens in einem Meetingraum verbringen muss und das ist es mir nicht Wert. Als Freelancerin kann ich so viel oder so wenig arbeiten wie ich will. Deswegen frage ich mich jetzt jedes Mal bevor ich etwas kaufe: „Bin ich bereit, dafür eine oder mehrere Stunden zu arbeiten?“