J’ai accepté une baisse de salaire & je n’ai jamais été aussi heureuse

J'ai commencé à gagner ma vie à l’âge de 21 ans quand j'ai trouvé un boulot dans une agence de publicité. Ils m'ont proposé 16 000 euros ; j'ai accepté le poste immédiatement. Même il y a 12 ans, vivre à Londres avec 16 000 euros n’était déjà pas chose facile. Un collègue plus âgé m'a dit un jour : “Dans la pub, on est sous-payé pendant la première moitié de sa carrière et surpayé pendant la seconde”. Et laissez-moi vous dire qu’il avait raison. Après quelques années, il suffit d’une promotion, et vous voilà avec le double de votre salaire. Il suffit de passer par quelques agences pour très bien gagner sa vie. Non pas que j’en avais conscience — je pensais que tout le monde gagnait autant que moi. Je ne savais pas que l'industrie de la publicité payait si bien jusqu'à ce que je la quitte. Et je pense que c'est une partie du problème. Je gagnais beaucoup d'argent chaque mois, mais je n'en savais rien. Si vous m'aviez demandé ce que je pensais de mon salaire, bien que je fasse partie du 1 % des salariés les mieux payés au Royaume-Uni, j'aurais répondu que ce n'était pas assez. Je gagnais plusieurs milliers d’euros par mois, et pourtant, il ne restait pas grand chose sur mon compte à la fin du mois. Je gagnais assez pour ne jamais avoir à penser à l'argent. Assez pour acheter des cocktails et ne pas les boire. Assez pour réserver des vacances et ne jamais les pendre. Assez pour ne jamais renvoyer mes achats en ligne. Mes dépenses, pour la plupart, étaient irréfléchies.