Allerdings gibt es auch einen großen Nachteil: Drei Tage hintereinander das Gleiche essen zu müssen, macht keinen Spaß. Abgesehen davon, dass es nicht gerade super aufregend für die Geschmacksnerven ist, sieht die Gemüsepfanne am Mittwoch einfach nicht mehr so appetitlich aus wie am Montag – sondern eher so frisch wie das allerletzte Sandwich, das Samstagabend einsam in der Kühlabteilung bei Aldi rumliegt.