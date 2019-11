Wenn du Slow Food und Slow Fashion kennst, hast du bestimmt eine Idee, was hinter dem neuen Hype stecken könnte. „Vereinfach gesagt bedeutet das, Blumen zu kaufen, die mithilfe nachhaltiger Anbaumethoden herangezogen werden. Blumen, die in ihrer natürlichen Blütezeit geerntet werden, so kurze Lieferwege wie möglich hinter sich haben und von Blumenzüchter*innen stammen, die auf Chemie weitestgehend verzichten“, so die Autorin und Pflanzenkennerin Debra Prinzing, die den Begriff 2013 in ihrem gleichnamigen Buch erklärt. „Slow Flowers ist ein Wort, das etwas beschreibt, das früher als Nischenprodukt der Blumenbranche galt“. Heute umfasst die Slow-Flower-Bewegung, die Prinzing mit der Veröffentlichung ihres Buches ins Leben ruf, Podcasts, jährliche Gipfeltreffen, und über 600 Mitglieder –Blumenzüchter*innen, Erzeuger*innen und Designer*innen.