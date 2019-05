Am 12. Mai ist Muttertag. Das heißt so langsam solltest du dir Gedanken darüber machen, wie du deiner Mama eine kleine Freude bereiten könntest. Klar: Du kannst auch einfach am Sonntag um 14:55 Uhr schnell noch irgendeinen x-beliebigen, schon leicht angefressenen Strauß an der Tanke kaufen, bevor du zum Kaffeetrinken gehst. Oder aber, du gibst dir dieses Jahr mal ein bisschen mehr Mühe und besorgst ihr den perfekten Blumenstrauß. Einen, der so einzigartig wie deine Mutti ist und ihre Persönlichkeit widerspiegelt.