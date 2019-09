Vielleicht kann Astrologie dir nicht dabei helfen, die oder den perfekte*n Roomie zu finden. Aber wer an Sternzeichen glaubt, hat hier die Möglichkeit zu antizipieren, wie die Beziehung wohl so vonstattengehen könnte. Oder um es anders auszudrücken: Ob ihr beiden die nächsten Chandler und Joey werdet, steht in den Sternen – und in unserer Slideshow.